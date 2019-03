RODO. Jest pierwsza kara i od razu na milion zł

Prezes UODO Edyta Bielak-Jomaa nie zgodziła się z takim traktowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Nałożyła na spółkę 1 milion złotych kary. Co więcej, nakazała też wysyłkę listów do osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zostały poinformowane o fakcie, że ich dane są przetwarzane.

Spółka może jednak, przynajmniej czasowo, wstrzymać wykonanie tej decyzji. Firma może, i najpewniej z tego prawa skorzysta, odwołać się do sądu administracyjnego o wykładnię unijnych przepisów i wynikających z nich obowiązków. Jeśli dojdzie do wszczęcia procesu, wstrzyma to wykonanie kary, aż do wydania sądowego, prawomocnego wyroku.