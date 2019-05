Emerytury. Koniec groszowych świadczeń. ZUS odpowiada na publikację dziennika

Emeryturę w wysokości niższej niż minimalna kwota świadczenia, czyli poniżej 1100 zł, pobiera w Polsce ponad 200 tys. osób. Tymczasem ZUS planuje wprowadzić minimalny staż pracy , który uprawniałby do wypłaty jakiejkolwiek emerytury. Pod uwagę brane są warianty: 5, 10 lub 15 lat - podaje "Super Express".

"Nieprawdą jest jakoby ZUS miał przeprowadzić wielką weryfikację świadczeń emerytalno-rentowych. Nieprawdą jest, że ktokolwiek może stracić ubezpieczenie zdrowotne w przypadku wprowadzenia minimalnego stażu wymaganego do emerytury" - czytamy w komunikacie.

"Żaden przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wypowiadał się o weryfikacji świadczeń emerytalno-rentowych Polaków, także tych, którzy pobierają świadczenia poniżej minimalnego gwarantowanego przez państwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze w przeglądzie emerytalnym w 2016 r. wyrażał postulat wprowadzenia minimalnego stażu uprawniającego do emerytury, ale postulat ten dotyczy prawa do przyszłych świadczeń, a nie świadczeń już wypłacanych. W każdym z wywiadów prasowych dotyczących wskazanej propozycji prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podkreślała, że taka zmiana nie wiązałaby się z utratą ubezpieczenia zdrowotnego, bo to jest prawem każdego obywatela Polski" - wyjaśnia ZUS.