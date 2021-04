Emerytury minimalne. Wiceminister ma nadzieję na podwyżkę w kolejnym roku

Co to jest emerytura minimalna i komu się należy

Wysokość emerytury, którą ZUS wylicza dla każdego uprawnionego, zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli zgromadzony kapitał nie pozwalałby na wypłacanie świadczenia wyższego niż wynosi minimalna emerytura, ZUS wyrównuje brakującą kwotę, tak by każdy emeryt otrzymywał co najmniej 1250,88 zł brutto (lub inną, obowiązująca w danym roku, sumę). Na tym właśnie poleca sens emerytury minimalnej, a więc pułapu, poniżej którego żaden emeryt nie powinien schodzić.

A jednak w mediach słyszymy czasem o kilkuzłotowych lub nawet kilkugroszowych emeryturach. To nie błąd: aby "załapać się" na emeryturę minimalną, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym jest osiągnięci wieku emerytalnego (obecnie to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz staż pracy, który dla kobiet wynosi 20, a dla mężczyzn 25 lat.

Lata przepracowane wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne nie są jednak liczone do stażu pracy. Oznacza to, że kto przepracuje całe życie na "śmieciówkach" i zgromadzi niewielki kapitał emerytalny, nie będzie mógł liczyć na to, że państwo dopłaci mu do emerytury minimalnej.