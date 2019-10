Emerytury przedsiębiorców. "Mały ZUS" pomoże firmom dziś, a państwo i tak do emerytur dopłaci

To doskonała wiadomość dla około 300 tys. przedsiębiorców, którzy w razie wejścia w życie zmian, miesięcznie oddadzą do ZUS kilkaset złotych mniej. Z naszych wyliczeń wynika, że średnio po 350 zł.

ZUS daje nadzieję

Żeby to wyjaśnić, posłużymy się przykładem przedsiębiorcy, który ma 30 lat, działalność prowadzi od 5 i zamierza zakończyć aktywność zawodową w dniu swoich 65. urodzin. Kalkulator ZUS pokazuje, że przy opłacaniu przez niego składek w wysokości "tradycyjnej" dostanie 5200 zł emerytury (dzisiejsza wartość tych pieniędzy to 2200 zł).

Jeśli jednak ten sam przedsiębiorca będzie opłacał składki obniżone o 25 proc., to jego emerytura wyniesie około 3600 zł (dzisiejsza wartość tych pieniędzy to 1500 zł). W przypadku, gdyby udało mu się płacić przez cały ten okres składki równe "preferencyjnym", jego świadczenie byłoby niższe od przyszłej emerytury minimalnej o 700 zł. Emerytura minimalna, przy zachowaniu przez kolejne 35 lat dynamiki z ostatniej dekady, wynosiłaby wówczas niespełna 3100 zł. Na "dopłatę" mógłby liczyć tylko ten ostatni.

Negatywny scenariusz

Stąd, by uwiarygodnić obliczenia, posłużyliśmy się najbardziej pesymistycznym wskaźnikiem w zestawieniu ZUS. Prognozowaną stopą zastąpienia, czyli wysokością pierwszej emerytury w stosunku do ostatniej pensji. W przypadku przedsiębiorcy tę "ostatnią pensję" stanowić będzie podstawa wymiaru składek, co mocno obniża przyszłe świadczenia tym, którzy skorzystają z obniżki. Co ważne dla obliczeń, założyliśmy, że przychody i dochody przedsiębiorcy będą rosły równo z dynamiką płac, podobnie jak progi "małego ZUS-u".