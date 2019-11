Emerytury z ZUS. Polacy nie nadążają za zmianami

Większość Polaków nie potrafi wyjaśnić, o co chodzi w ostatnich zmianach w emeryturach - takich jak przekształcenie środków z OFE w Indywidualne Konta Emerytalne - czytamy w analizie Nationale-Nederlanden.

- W grupie osób, które słyszały cokolwiek na ten temat przeważają osoby starsze. Niestety, nawet one nie potrafią wskazać, na czym będzie polegała ta zmiana - czytamy również w analizie banku.

Według analityków, potwierdzają to również liczby. Na koniec 2018 r. IKE (Indywidualne Konta Emerytalne) posiadało 995,7 tys. Polaków, natomiast IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) – 730,4 tys. - To kropla w morzu potrzeb 38-milionowego kraju, w którym już obecnie ponad 8 mln osób jest na emeryturze - mówi Joanna Walczuk, ekspertka Nationale-Nederlanden.

Według analityków brak wiedzy może wynikać również z tego, że Polacy po prostu nie mają zaufania do sytemu emerytalnego. - Przy aktualnych dyskusjach publicznych w sprawie przekształcenia OFE w IKE oraz modyfikacjach drugiego i trzeciego filaru, Polacy wyrobili sobie przekonanie, że nie można mieć pewności, czy obecny system emerytalny nie zmieni się w czasie, gdy oni przejdą na emeryturę - dodaje Walczuk.

Zdaniem ekspertki, u większości Polaków, zwłaszcza młodych, dominuje podejście do emerytury, którego symbolem może być cytat z bohaterki „ Przeminęło z wiatrem ” - “Pomyślę o tym jutro”. To może oznaczać w wielu przypadkach głodowe emerytury.

Emerytury. Nie wiemy nic i nie oszczędzamy

Eksperci już teraz alarmują, że emerytury dzisiejszych 20-, 30- i 40-latków będą znacznie niższe niż ich rodziców. Przyczyną tak negatywnych prognoz jest przede wszystkim demografia. Proporcja emerytów do osób pracujących jest coraz bardziej niekorzystna, a trend jest negatywny.

- Na rynek pracy wchodzą kolejne roczniki niżu demograficznego, społeczeństwo się starzeje, co w oczywisty sposób przełoży się na proporcję płatników składek do świadczeniobiorców - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Banku.

Potwierdzają to prognozy ZUS. Według nich, o ile dziś na jednego emeryta w Polsce pracują ponad trzy osoby, to w okolicach roku 2060 będzie to już tylko jedna. Liczba urodzeń jest obecnie niemal o połowę niższa niż na początku lat 80. Taki stan rzeczy już od wielu lat nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń.