Francuzi nie odpuszczają. Rządowi coraz trudniej bronić reformy emerytalnej

W całej Francji odbędzie się w sobotę ponad 200 demonstracji przeciwko proponowanej przez rząd reformie, która podniesie wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Władze szacują, że w strajkach weźmie udział od 650 do 850 tys. osób. Tylko w Paryżu - do 120 tys. Protesty pierwszy raz odbędą się w dniu wolnym od pracy.