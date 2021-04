IKE nie dla bogatych? Zapłacą tyle podatku, że nie da się go już odrobić

qwerty 42 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Najlepszy to jest gość co założył sobie i swojej rodzinie Bitfilar. Co miesiąc przez 6 lat wpłacał 10% najniższej pensji i z wpłaconych 15 tys. zł ma odłożone 716 tys. zł. W tym czasie były dwie bessy ze stratami 85% a on i tak ma 4600% stopy zwrotu.