Inflacja zjada emerytury. Oto ile już stracili seniorzy od ostatniej waloryzacji świadczeń

Najłatwiej okraść emerytów tych biedniejszych. Ja mam dwa tysiące , comiesięczne leki wydatek około 250 zł. Jestem sam,żona zmarła, opłata mieszkania i mediów około 750 zł. Koszt kosmetyków : proszki do prania , płyny, żyletki, mydła 150 zł. Fryzjer 40 ( tak podrożał). Zakup żywności musi być bardzo rozsądnie dobierany bo w przeciwnym razie pieniędzy braknie. Mówi się ,emerycie prowadź aktywne życie. Pytam jak , za co , na co wystarczy tych pieniędzy ??? Ktoś powie , DLACZEGO nie oszczędzałem na okoliczność emerytury ??? Oszczędności zjadła ciężka choroba żony !!!. Rodzina ??? Hmmmmmm , dzieci nie mam ,a dalszą dba o swoje sprawy. Taka jest sytuacja i gorsza , emerytów niby z "dobrą emeryturą" . A co z tymi którzy też są samotni i mają 1500,zł. Nie stać ich nawet na leki !!!