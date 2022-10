Komornik na emeryturze – jak wygląda postępowanie komornicze w przypadku emerytów?

Jak wygląda postępowanie komornicze w przypadku emerytów?

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor w parze z bazą BIK informuje, że w czerwcu 2022 roku kwota zaległości osób po 65. roku życia zbliżyła się do granicy 10,4 mld zł, czyli jest to o ponad 1 mld zł więcej niż w marcu 2020 roku, jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Emeryci mają problemy, by związać przysłowiowy koniec z końcem. Jeśli zalegają z bieżącymi płatnościami, z czasem muszą liczyć się z tym, że wierzyciele wystąpią na drogę sądową, a wkrótce zostanie przeprowadzone postępowanie komornicze.