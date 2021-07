Koniec czerwcowej pułapki? Senat za zmianami w ustawie. Emerytury będą naliczane sprawiedliwiej

Uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wreszcie ma rozwiązać problem tzw. emerytur czerwcowych poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowała poprawki do nowelizacji. Jedna z nich dotyczyła możliwości przeliczenia emerytur czerwcowych według nowych zasad osobom, które nabyły prawo do emerytury w czerwcu od 2009 r. do 2019 r. Została złożona przez senatora PSL Jana Filipa Libickiego.