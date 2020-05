Koronawirus na świecie. Kanada wypłaci dodatkową emeryturę dla 7 mln seniorów

Dodatkowe świadczenie, które trafi do emerytów w Kanadzie, nie będzie opodatkowane, o czym informuje Polska Agencja Prasowa. Trafi ono do 7 mln osób, a z budżetu państwa na ten cel popłynie ok. 2,5 mld dolarów kanadyjskich. Wielkość wypłat będzie się różnić w zależności od tego, ile emeryci już otrzymują pieniędzy w ramach różnych świadczeń.