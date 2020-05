Odmowy zasiłków opiekuńczych z ZUS. Powody? Przepisy i błąd w systemie

Jak przypomina Andrzej Radzisław świadczenie chorobowe, z którego wypłacany jest m.in. zasiłek opiekuńczy, jest w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą dobrowolne. Jeśli dany przedsiębiorca nie był zgłoszony do 1 lutego 2020 r. do tego ubezpieczenia lub nie opłacał terminowo wcześniejszych składek, ZUS zasiłku odmówi.

Ale jest też i drugi problem. Przedsiębiorcy ubiegający się w ramach tarczy antykryzysowej o zwolnienie z opłacania przez trzy miesiące składek do ZUS znaleźli się w klinczu. Jeśli do 10 kwietnia nie opłacili składek za marzec, bo liczyli, że ZUS za nich te składki opłaci, a ten nie rozpatrzył ich wniosku na czas, formalnie nie byli ubezpieczeni i zasiłek się im nie należał.

Przypomnijmy: okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r. Nie jest on wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Poza rodzicami dzieci do lat 8 mogą z niego skorzystać również rodzice niepełnosprawnych dzieci, które mają więcej niż 8 lat.