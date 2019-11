Lewica zagłosuje za projektem PiS? Decyzja zapadnie po weekendzie

Pomysł zniesienia limitu składek dla najlepiej zarabiających Polaków nie jest nowy. Poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości zdołał nawet przeforsować ustawę przez parlament, jednak ze względu na wątpliwości dotyczące trybu prac nad nią, prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ten uchylił ustawę ze względu na złamanie przepisów przy stanowieniu prawa.

Pomysł wrócił, gdy został zapisany w Wieloletnim Planie Finansowym, jednak nie zyskał poparcia rządu. Teraz zablokował go wicepremier i prezes koalicyjnego Porozumienia Jarosław Gowin, który w nowym Sejmie ma 18 posłów, czym skutecznie szachuje PiS.

Ostatecznie projekt ustawy znoszącej limit składek (dziś płaci się je proporcjonalnie do zarobków na poziomie ok. 12 tys. zł brutto miesięcznie, powyżej tej granicy pieniądze są nieoskładkowane) wniosła do Sejmu grupa posłów partii Jarosława Kaczyńskiego.