Likwidacja 30-krotności ZUS. Porozumienie zagłosuje przeciw

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Według autorów projektu ma to przynieść dodatkowe przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Rzecznik Porozumienia - które wraz z PiS i Solidarną Polską tworzy Zjednoczoną Prawicę - powiedział PAP, że wniesienie tego projektu nie było konsultowane z posłami Porozumienia.

- Nie w tym rzecz. Chodzi o to, by w ramach koalicji partie, które są samodzielnymi bytami politycznymi, dochodziły do najlepszej syntezy poglądów. Jeśli w koalicji są trzy partie, to różnią się one od siebie – powiedział Jaworski i przyznał, że kwestia 30-krotności powinna była zostać między koalicjantami wcześniej, tak by spór nie wydostał się na forum publiczne.

Jarosław Gowin od początku jest przeciwnikiem zniesienia limitu 30-krotności. Przekonuje, że będzie ono skutkowało podniesieniem podatków dla wolnych zawodów i dla najwyżej wykwalifikowanych specjalistów, co z kolei mogłoby zachęcać ich do szukania pracy za granicą.