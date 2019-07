Likwidacja OFE. Rząd chce zamknąć temat do jesiennych wyborów

Jak przyznaje źródło "Rzeczpospolitej", szybkie zakończenie prac może pomóc PiS w wyborach. Partia zyska argument, że zwróciła Polakom pieniądze. - 100 proc. z OFE przekazujemy na prywatne konta uczestników. Będą to konta prywatne, dziedziczone - powiedział premier Morawiecki – zapowiadał premier.

Średnio każdy członek OFE ma 10,1 tys. zł w aktywach funduszy. Jeśli zdecydujemy, by pieniądze trafiły do IKE, będzie konieczność zapłacenia podatku nazwanego "opłatą przekształceniową”. Rozłożony zostanie na dwie raty: 7,5 proc. wartości w pierwszym roku i 7,5 proc. w następnym, które zostaną przekazane na FUS. Pieniądze, które trafią do ZUS, nie będą uszczuplane.