Chodzi o tzw. świadczenie honorowe , czyli specjalną "emeryturę" dla osób, które ukończyły 100 lat. Jego wysokość obecnie to 4512,41 zł miesięcznie. Od 1 marca 2022 r. kwota ta wzrośnie do 4944,79 zł, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury lub renty .

Świadczenie honorowe. Trzeba uregulować zasady

Dlatego osoba, która nabędzie prawo do świadczenia honorowego w tym roku, będzie je otrzymywać w wyższej wysokości niż ten, kto dziś ma 102 lata.

Jak czytamy dalej, do Sejmu wpłynęła petycja zakładająca uregulowanie zasad wypłaty świadczenia honorowego. - Jak wszyscy wiemy i mamy taką nadzieję, ponieważ tych świadczeń będzie coraz więcej, bo osób kończących setny rok życia będzie także więcej, to warto ten problem uregulować - mówiła podczas posiedzenia sejmowej komisji petycji posłanka KO Urszula Augustyn. Komisja zadecydowała o skierowaniu pisma w tej sprawie do szefa rządu.