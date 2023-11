ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze. Trzeba złożyć wniosek

Od 1 marca tego roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,37 zł. Może go uzyskać emeryt, który ukończył 75 lat i złoży odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas kwota ta zostanie doliczona do jego podstawowej emerytury wypłacanej co miesiąc.