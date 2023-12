Nieoficjalnie: będzie nowe ministerstwo w rządzie Tuska. Ukłon w stronę seniorów

Aby mówić 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

o braku przyrostu naturalnego, należy popatrzeć na te młode rozkapryszone bezstresowo wychowane pokolenie, które widać było na wiecach aborcyjnych Lempart. Psychologia społeczna się kłania i wpajanie głupot, nie zasad, a nie mieć pretensje do narodu, że nie chce mieć dzieci. Jak się człowiek napatrzył na ich wrzaski, to od razu mu się dzieci ode chciało. Też był ktoś kto je chciał mieć i urodził, ale teraz pytanie po co? co z nich wyrosło, dla kogo? Od małego są uczone braku odpowiedzialności, za ojczyznę, rodzinę, wartości wyższych. Żyją dla siebie i z myślą tylko o sobie i swoich wygodach. Z drugiej strony brak stabilizacji, geopolitycznej, wrzaski w Sejmie, brak wiarygodnych autorytetów, perspektywy dla bogatej, spokojnej przyszłości. Ot cała tajemnica.