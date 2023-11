Co szykuje emerytom nowy rząd? Na początku roku będzie miał dobrą wiadomość

Emerytury czerwcowe

Koszt wyrównań może wynieść nawet ok. 1,6 mld zł. Jak poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, liczba uprawnionych to 97,3 tys. osób.

Podwójna waloryzacja w czasie wysokiej inflacji

Co ważne, druga waloryzacja i w ogóle waloryzacja świadczeń zachęca do dłuższej pracy w przeciwieństwie do dodatków kwotowych, jakimi jest "trzynastka" i "czternastka".

Tego rodzaju mechanizm nie powinien mieć miejsca. Wariant z 13 i 14. świadczeniem powoduje, że dodatek nie jest wliczany do emerytury , nie jest rozkładany na kolejne miesiące, przez co nie powiększa wartości świadczenia, które jest poddawane waloryzacji.

Emerytura bez podatku

– Emerytura bez podatku to postulat PSL, który od lat był zgłaszany. Myślę, że w tej kadencji mogą się pojawić zmiany w tym zakresie, ale obecnie nie jest jasne, czy będzie to całkowite zniesienie podatku czy zwiększenie progu, do którego z emerytury nie jest potrącany podatek. Wydaje mi się, że rozwiązanie KO, ze zwiększeniem progu do 5000 zł, jest bardziej prawdopodobne. Wolałbym jednak, żeby takie progi nie były określane kwotowo, tylko stale waloryzowane wraz ze wzrostem świadczeń. Może to być również określone jako wielokrotność najniższej emerytury – dodał polityk.