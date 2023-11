Mocny głos z koalicji. "Trzynastka i czternastka to jakieś prowizorki"

Hejka przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Po to PiS wprowadził 13/14 emerytury żeby skrócić dystans od wyższych emerytur Większość tych. Wysokich emerytur to emerytury z przywilejów wojskowi sędziowie prokuratorzy górnicy . Za te przywileje płaci resztę emerytów z mniejszymi emeryturami.. Przywilej oni sobie samo poprzyznawali naród im tego nie przyznał . System emerytalny jest do reformy trzeba polikwidować wszystkie przywileje emerytalne to średnia emerytura wzrośnie ok 3tys brutto . I nie trzeba żadnych 13/14 emerytur .