W PiS powinni zacząć się bać? "Tam wejdziemy najpierw"

Koalicja, która do tej pory była w opozycji ma większość w obu izbach Parlamentu. Widać to było doskonale po pierwszych posiedzeniach Sejmu i Senatu. PiS przegrał dotychczasowe głosowania. To jednak dopiero początek. Nowa władza zapowiada rozliczenie rządów PiS. Wiadomo, od czego chce zacząć.