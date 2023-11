Jest decyzja ws. emerytur czerwcowych. Donald Tusk będzie musiał znaleźć dodatkowe miliardy

Mówimy tu o niemałej sumie. Jak opisywaliśmy w money.pl, wyrównanie zaległych emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może kosztować nawet 2,8 mld zł do 2033 r. Do tego doliczyć trzeba będzie jeszcze m.in. ustawowe odsetki.

Czym są emerytury czerwcowe?

Środowe orzeczenie TK dotyczy seniorów, którzy od 2009 r. zyskiwali prawo do przejścia na emeryturę. Jeżeli zdecydowali się na to w czerwcu, to mieli ją niższą, niż gdyby zrobili to np. w maju lub w kwietniu.