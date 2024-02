O tyle mają wzrosnąć emerytury. Ministerstwo podało wyliczenia

kkk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem czy to dotrze tą drogą do pani ministry . Chodzi o dodatek dla osób starszych z niepełnosprawnością . Osobom takim przysługuje dodatek lecz nie obejmuje on osób przebywających w domu seniora . Rozumiem gdy jest to państwowy dom . Państwo już wtedy ponosi koszty opieki . Dla czego jednak taki dodatek nie przysługuje takim osobom przebywającym w prywatnych placówkach . Nie jestem w stanie sam zajmować się rodzicem , ponoszę jednak olbrzymie koszty związane z opieką nad nim , mimo że nie jestem osobą majętną . Emerytura takiej osoby jest w stanie pokryć tylko część tych kosztów