Odeszli ze służby, dostali niższe emerytury. MSWiA: znali ryzyko

Rząd zmienił bowiem przepisy w ten sposób, że waloryzację tę otrzymały osoby, które po 1 marca nadal pełniły czynną służbę w swoich formacjach. Decyzja ta wywołała gniew i rozgoryczenie żołnierzy i funkcjonariuszy w całym kraju. Mówią o dyskryminacji i braku zaufania do państwa.

– W służbach informuje się przełożonych o zamiarze odejścia z dużym wyprzedzeniem . W niektórych formacjach i na niektórych stanowiskach nawet rocznym – tak, by mogli znaleźć odpowiednie osoby na miejsce tych, którzy odchodzą – opowiada nam emerytowany policjant.

Jak relacjonuje nasz czytelnik, składając raport był pewny, że tak jak jego koledzy w poprzednich latach, od stycznia dostanie waloryzację wynagrodzenia – 7,8 proc., a następnie od 1 marca obejmie go waloryzacja świadczeń dla emerytów – 14,8 proc . Tak się jednak nie stało.

Jego podstawa wynagrodzenia, od której obliczana jest później emerytura (75 proc. ostatniego uposażenia), nie zmieniła się w stosunku do 2022 r. – Będę miał przez to o ponad 100 zł niższe świadczenie do końca życia – ocenia pan Jan.