OFE do likwidacji. Całość pieniędzy mogłaby trafić na nasze subkonta w ZUS

O takiej opcji mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego. Dotychczasowe warianty, o których się spekulowało, to przekazanie 75 proc. albo 100 proc. środków zgromadzonych w OFE na indywidualne konta emerytalne Polaków.

Decyzja w sprawie likwidacji OFE jest o tyle ważna, że w lipcu ma wystartować rewolucja emerytalna pod postacią Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przytaczani przez "Rz" eksperci podkreślają, że najlepiej by było, aby rząd uporał się do tego czasu z OFE. Jeśli Polacy w końcu będą wiedzieli, co stanie się z pieniędzmi zgromadzonymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych, będą łaskawszym okiem patrzeć na PPK