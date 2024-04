Ta liczba pokazuje prawdę o emeryturach Polaków. 2023 drugim najlepszym rokiem

Widzący dalej 2 godz. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Lawinowo rośnie armia emerytów z groszowymi emeryturami. To ofiary złodziejskiej prywatyzacji i bezrobocia. Mamy ok 2 mln tyrających na śmieciówach z tego ok 800 tys na niewolniczej bez praw pracowniczych tzw o dzieło. To przyszli emeryci bez emerytur lub tzw groszowe. Dlaczego rządowi opłaca się ten proceder i nie likwiduje śmieciówek? Likwidacja tego dyskryminującego Polaków zatrudnienia to kamień milowy unii. Dlaczego nikt nie zrówna w prawach pracy wszystkich pracujących i ogromna grupa to niewolnicy zmuszeni tak tyrać bo jest na to przyzwolenie. Nie głosujcie na swoich okupantów co zgotowali wam taki los.