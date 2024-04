Młodzi się nie kwapią. Oto kto oszczędza dziś w OFE

W trakcie tzw. okienka transferowego w ramach OFE otwartego od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej - czy do OFE, czy na subkonto w ZUS.

Okienko transferowe OFE vs ZUS

Ważne jest to, że decyzja podjęta do końca lipca obejmuje tylko przyszłe (nowe) składki, a nie te, które zostały dotychczas wpłacone do systemu.

Składka emerytalna wnosi w sumie 19,52 proc. podstawy wymiaru. W trakcie okienka transferowego decydujemy, co będzie się działo z częścią składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru. Może ona zostać zapisana na subkoncie ZUS (I wariant) albo zostać przekazana do OFE (II wariant).

Członkowie i członkinie OFE są coraz starsi

Młode osoby wchodzące na rynek pracy nie chcą zapisywać się do OFE, co powoduje, że liczba członków i członkiń będzie się nadal zmniejszać. Jeżeli nie zostaną dokonane żadne zmiany w przepisach, to z każdym rokiem (a zwłaszcza w momencie, kiedy najliczniejsze roczniki będą zbliżały się do osiągnięcia wieku emerytalnego) liczba osób oszczędzających w tej formie będzie się zmniejszać.