W OFE leżą setki milionów złotych. Nikt się po nie nie zgłosił

Juhas 5 min. temu

Pieniądze z OFE miały być w całości dziedziczone przez upoważnione do tego osoby a okazuje się że jeśli umrzesz przed 65 r to tak i jeszcze trzy lata,potem już przepadają, kto to wymyślił Tusk?