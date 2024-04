Czy opłaca się być w OFE? Podliczyli 10 ostatnich lat

Zaznaczono przy tym, że ostatnie 10 lat obfitowało w przełomowe dla świata wydarzenia, które zdominowały także rynki finansowe, takie jak pandemia Covid-19 czy wojna w Ukrainie . Przypomniano, że agresja Rosji przełożyła się na odpływ kapitału z rynku akcji, w efekcie WIG spadł o ponad 17 proc. Dodatkowo wywołana m.in. wzrostem cen surowców wysoka inflacja zmusiła wiele banków centralnych do podwyżek stóp procentowych, co zaszkodziło funduszom i indeksom obligacji.

OFE i stopa zwrotu

"Biorąc pod uwagę badany okres od końca stycznia 2014 r. do końca 2023 r., żadna z porównywanych form oszczędzania nie zapewniła wyższej stopy zwrotu" - zaznaczono w raporcie.

Dodano, że OFE osiągnęły w trakcie badanego okresu wyższą stopę zwrotu w porównaniu do subkonta w ZUS , na którym lokowana jest część składki emerytalnej.

Z kolei w porównaniu do funduszy akcji polskich uniwersalnych, "wartość kapitału zgromadzonego na hipotetycznym rachunku w otwartym funduszu emerytalnym była co roku systematycznie wyższa niż ta w funduszach akcji polskich, a na koniec 2023 r. przewaga sięgała ok. 10 proc." - wyliczono.