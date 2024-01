Pierwsza taka sytuacja od ośmiu lat. Otwiera się emerytalne okno transferowe

Okienko transferowe dotyczy pracujących kobiet do 50. roku życia i mężczyzn do 55 roku życia. To już trzeci raz, gdy będą mogli zdecydować, czy część ich składki emerytalnej ma trafiać również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy do Otwartych Funduszy Emerytalnych.