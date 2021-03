Pandemia podbije emerytury. Mogą być wyższe nawet o 9 proc.

Średni oczekiwany czas trwania życia został obniżony. To efekt pandemii i nadmiarowych zgonów wśród Polaków. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", to z kolei wpłynie na emerytury. Świadczenie może być wyższe o 5 do 9 proc. w zależności od wieku. Pisaliśmy o tym również w money.pl w tekście: Pandemia wpłynie na emerytury Polaków. Jedni zyskają, inni stracą na całe życie.