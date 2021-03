Lockdown dłuższy niż dwa tygodnie. Rząd ma plan na najbliższe dni

Jeżeli sytuacja się nie poprawi, trzeba będzie myśleć o kolejnych obostrzeniach - ostrzega raz po raz minister zdrowia Adam Niedzielski. I nie można się dziwić. Wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekroczył próg 70. A był to poziom ustawiony jeszcze kilka miesięcy temu jako moment wprowadzenia narodowej kwarantanny.

Jak wynika z informacji money.pl, plany rządu na najbliższe dni są jasne i nie są wprost związane z obostrzeniami. Priorytetem jest zwiększanie liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19. Z dnia na dzień resort zdrowia informuje o dostawieniu kolejnych sztuk w całej Polsce. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że to za mało.

Kolejnym wyzwaniem dla rządu w najbliższych dniach będzie lepsza koordynacja na linii karetki - szpitale. Już dziś przed placówkami tworzą się wielogodzinne korki. I to również będzie temat omawiany podczas najbliższych posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem do omówienia jest też ścisła współpraca z wojskiem - nie tylko w zakresie transportu pacjentów (co już sugeruje szef resortu zdrowia), ale również w zakresie większego wsparcia.