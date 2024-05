Pieniądze za mieszkanie. Kuszą emerytów, działają dzięki luce w prawie

"Decyzje co do kierunku i zakresu ewentualnych zmian w tym obszarze będą uzgadniane z innymi resortami, ponieważ tematyka wykracza poza właściwość Ministerstwa Sprawiedliwości. Regulacje zostaną również poddane ocenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w celu uzyskania opinii " - informuje biuro prasowe ministerstwa w odpowiedzi na pytania Money.pl o planowane zmiany w przepisach.

Wolnoamerykanka w rencie dożywotniej

Mowa o dodatkowym dochodzie dla seniorów - tzw. rencie dożywotniej, czyli sposobie na wyższą emeryturę. Świadczenie płaci co miesiąc firma albo osoba prywatna, której klient przepisze swój dom lub mieszkanie za życia, jednocześnie zachowując prawo do dożywotniego korzystania z lokum.

Rozwiązanie powszechnie nazywane jest hipoteką odwróconą, choć nie powinno, bo nazwę tę prawnie zarezerwowano dla produktu bankowego, jednak żaden bank nie wprowadził go do oferty .

Powodów jest więcej. Według eksperta SGH zdecydowana większość Polaków woli przekazać mieszkanie w spadku rodzinie niż oddać bankowi czy jakiejkolwiek firmie za dodatkowe świadczenie dożywotnie. To po pierwsze. A po drugie, 20-30 tys. umów rocznie, bo taki jest potencjał rynku odwróconej hipoteki obecnie, to wciąż za mało, żeby banki zaczęły płacić emerytom raty, by po śmierci klientów przejąć ich nieruchomości.