PiS spełnia swoją obietnicę, ale emeryci chcą więcej

Czternastą emeryturę otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, a koszt świadczeń wyniesie blisko 12 mld zł. Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli rządu świadczenie najprawdopodobniej zostanie wypłacone na przełomie sierpnia i września.

Money.pl postanowił zapytać emerytów, co sądzą o takim rozwiązaniu. Udaliśmy się do Pasażu Zielińskiego we Wrocławiu, gdzie w każdy poranek można spotkać wielu seniorów.