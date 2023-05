Zmiany w waloryzacji emerytur? Poseł klubu PiS: to pomogłoby seniorom

W ostatnich dniach "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami parlamentarnymi zapowie zmianę w sposobie wyliczania waloryzacji emerytur . Dziś wylicza się ją na podstawie średniorocznej inflacji z poprzedniego roku powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Z ustaleń "GW" wynika, że PiS chciałoby podnieść ten drugi warunek do 50 proc.

W teorii to dobra wiadomość dla seniorów. Oznacza bowiem, że wyższe będą widełki, na podstawie wylicza się waloryzację. W praktyce np. w 2022 r., choć średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc., to realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia był ujemny (-2,1 proc.), więc nie brało się go pod uwagę przy ustalaniu wysokości waloryzacji.