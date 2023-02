Podatek od trzynastej emerytury. Oto ile seniorzy oddadzą skarbówce

TED55 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rząd Polski wraz z ZUS - em, można porównać do mafii sycylijskiej. Są to przestępcy zorganizowani. Dlaczego osoby rządzące Polską, nie płacą podatków od nielegalnych wpływów - na ich konta finansowe? Skąd w Polsce w tej grupie społeczeństwa - znalazło się 122 nowych milionerów? To kolejny cud nad Wisłą.