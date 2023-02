Czternaste emerytury. Tak na nich zarobi skarbówka

uczeń 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kolejny przekręt pisuarów . To nie żadna 13 ta ani 14 ta emerytura to jakieś ochłapy. Jak ktoś pracował uczciwie przez 45 lat to za karę dostaje dodatek 1200 zł czyli 100 zł do miesięcznej emerytury tylko wypłacanej jednorazowo a 14 tej nie dostaje wcale. Tak jak z tym 500+ dostała je patologia, kupuje za to wódę i samochody na raty, tylko wywołali inflację. To nie jest żadna prawica to jest jakiś bolszewicki rząd co by o sobie nie mówili.