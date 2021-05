Policyjne psy z emeryturą. Rząd złożył projekt

Psy oraz konie służące w policji, ale i Straży Granicznej, wojsku, Służbie Więziennej czy straży pożarnej mają pozostać w swoich jednostkach również po przejściu na emeryturę - wynika z rządowego projektu, który właśnie trafił do Sejmu.

Jeśli tam, gdzie wychowano psa, nie będzie do tego warunków, zwierzę będzie mogło trafić do innej jednostki. O tym zadecydują konkretne osoby, np. w przypadku policji - komendant główny.

Według rządowego pomysłu zwierzęciem na emeryturze może się zająć jego dotychczasowy opiekun. Jeśli to niemożliwe, pies czy koń powinien trafić do innego funkcjonariusza z uprawieniami. Dopiero w dalszej kolejności pies może pójść pod opiekę zwykłego policjanta, funkcjonariusza na emeryturze lub nawet do osoby zwolnionej ze służby.