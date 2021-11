Polski Ład coraz bliżej. Na rewolucji podatkowej PiS ma skorzystać 8 mln seniorów

Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. Zgodnie z nią kwota wolna od podatku w PIT wzrośnie do 30 tys. zł. Tym samym wolne od podatku będą emerytury i renty wynoszące do 2,5 tys. zł miesięcznie.

Skorzysta 90 procent seniorów

- Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł oznacza, że od świadczeń do tej wysokości nie będzie odprowadzany podatek dochodowy. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Na tym rozwiązaniu skorzysta aż 90 proc. emerytów i rencistów. To ponad 8 milionów osób - komentuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zobacz także: Inflacja. Planujesz remont? Będzie drogo. "Ceny rosną o kilkaset procent"

Szefowa MRiPS chwali się, że "emerytura bez podatku" to już kolejne - po trzynastej i czternastej emeryturze oraz programach aktywizujących - rozwiązanie kierowane do seniorów.

- Słuchamy Polaków i wiemy, że było to oczekiwane społecznie rozwiązanie. Osoby starsze są grupą, której koszty życia są często wysokie w stosunku do pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych. Dlatego tak zależy nam na poprawie ich sytuacji. To kolejny krok w tym kierunku - mówi minister Maląg.

"Emerytura bez podatku" będzie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w marcu tego roku (po waloryzacji) wynosiła 2544,54 zł brutto. Jej wysokość jest jednak znacznie zróżnicowana ze względu na płeć - przeciętne świadczenie mężczyzn to 3184,20 zł, a kobiet 2127,81 zł.

Podatkowa część Polskiego Ładu podpisana

Przypomnijmy, uchwalona 1 października i podpisana we wtorek przez prezydenta nowelizacja ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu podnosi m.in. kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł.

Ustawa likwiduje też odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzając tzw. ulgę dla klasy średniej), zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom i wprowadza tzw. podatek minimalny od korporacji. Zmiany, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Tymczasem Rada Gospodarcza przy Marszałku Senatu zaapelowała w piątek do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy podatkowej Polskiego Ładu. "Reforma podatkowa musi być oparta na konsensusie, a nie na konflikcie, musi być przygotowana bez niezrozumiałej presji czasowej" - podkreślono.

