- Pasy zapięte? Kto ma słabe nerwy niech nie czyta. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przyszłości jaki dostałem z @zus_pl. Teraz dostajemy 53,8% ostatniej pensji (ok. 2,2tys.zł). W 2045 będzie 32%,w 2060-24,9%,a 2080-23,1%. To będzie ok.1 tys. zł na mc (na dzisiejsze pieniądze).

Komentujący nie podchwycili złowieszczego nastroju i nawet jeśli poczuli się zaniepokojeni, nie eksponowali tego. Raczej wypominali Marczukowi, że był wiceministrem w rządzie, który obniżył wiek emerytalny, co przyczyniło się do zmniejszenia prognozowanych świadczeń.

Przypomnijmy, że przed kilkoma dniami opublikowano raport o "Poziomie partycypacji w programie pracowniczych planów kapitałowych" przygotowany przez Instytut Emerytalny i kancelarię Wojewódka i Wspólnicy. Wynika z niego, że w największych firmach (bo to one w pierwszej kolejności musiały wprowadzić PPK) zainteresowanie programem wyniosło zaledwie 40 proc. Do danych natychmiast ustosunkował się Paweł Borys, prezes PFR, który jest zdania, że za niskie uczestnictwo niekiedy odpowiadają same firmy, które zachęcają pracowników do wypisania się z PPK.