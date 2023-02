Premier zapewnia: wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 proc.

Waloryzacja emerytur i rent. Premier: wzrost przekroczy 20 procent

W innym niedawnym wywiadzie premier Morawiecki na pytanie, czy podwyżka może przekroczyć poziom 20 proc., odpowiedział: - Podnosimy emerytury do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by podwyżka odzwierciedlała poziom inflacji. A jak dodamy do tego 13. i 14. emerytury, to wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 proc. - mówił szef rządu w rozmowie z portalem interia.pl.