Rewolucji w ZUS nie będzie. Nie ma na to pieniędzy

Oznacza to, ze w następnym roku więcej małych firm zamknie albo zawiesi działalność. Nie będzie ich stać na ZUS i zarejestrują się do urzędów pracy po zasiłek. To system kraju w którym opłaca się być nierobem udźwignie, prawda ?