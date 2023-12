Równy wiek emerytalny dla kobiety i mężczyzn? Lewica jest przeciwko

Wiek emerytalny to jeden z tematów, który był poruszany podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku oraz referendum. Obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. O to, jakie stanowisko dotyczące wyrównania wieku emerytalnego ma Lewica została zapytana Anna Maria Żukowska w wywiadzie dla Radia Zet — czytamy w "Rzeczpospolitej".