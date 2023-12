Ostatni taki "numer" PiS? Wpłynie na portfele milionów Polaków

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podpisanie rozporządzenia przedłużającego zerowy VAT na żywność na 2024 r. Według Piotra Müllera przedłużenie ma dotyczyć pierwszych trzech miesięcy roku. - Przedłużamy zerowy VAT na kwartał, oczekując, że Sejm w tym czasie przyjmie ustawę w tym zakresie - oświadczył rzecznik rządu. Co to oznacza dla milionów Polaków, codziennie kupujących żywność w sklepach?

Zerowy VAT na żywność to według D.Tuska "numerek" propagandowy

- To jeden z ostatnich numerów, żeby nie powiedzieć numerków, jakie PiS w ostatnich dniach demonstruje. We wrześniu premier Morawiecki przedstawił budżet, w którym nie było zerowego VAT-u. Teraz więc naprawiają w ostatniej chwili swoje własne grzechy, myśląc, że zrobią nam na złość i pokażą, jak bardzo są hojni dla ludzi. Prawda jest jednak bezlitosna. Proszę, nie dajcie się nabierać na ich "propagandowe numerki" - powtórzył w Sejmie Donald Tusk, typowany na przyszłego premiera rządu.

- W budżecie na 2024 r. ten VAT był podniesiony do 5 proc. Po wejściu do Ministerstwa Finansów , po dokładnym zapoznaniu się ze stanem finansów publicznych, podejmiemy stosowną decyzję - przekazał Domański.

Sam Morawiecki jest zdania, że pieniądze na te wydatki są zabezpieczone, choć nie było ich w planach. - Nowa większość rządowa wymyśla różne tłumaczenia, na przykład, że nie zabezpieczyliśmy na to pieniędzy w budżecie. To oczywiście nieprawda, bo te pieniądze są - zapewniał w środę. Nie wskazał jednak źródeł finansowania.

Przywrócenie stawki VAT na żywność ciosem w nową koalicję

Ekonomiści są zgodni. Przywrócenie 5-proc. stawki VAT od nowego roku oznaczałoby na dzień dobry podbicie inflacji, co mogłoby politycznie być trudne do przełknięcia przez nową władzę.

- Stawka VAT na towary żywnościowe ma kluczowe znaczenie dla przyszłorocznej ścieżki inflacji, gdyż powrót do dominującej stawki 5 proc. podbija inflację o ok. 0,9 punktu procentowego - wylicza Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Problem z inflacją jeszcze nie odszedł

Za to w miniony czwartek prezes NBP na konferencji prasowej powiedział, że spadek inflacji jest na ścieżce zmierzającej do celu inflacyjnego NBP, który powinien zostać osiągnięty w ciągu dwóch lat.

Kpina i pośmiewisko

- Po prostu takich rzeczy się nie robi. Nie podnosi się podatku od towarów, zwłaszcza w przypadku podstawowych artykułów żywnościowych, od pierwszego stycznia. Jeśli z jakiegoś ważnego powodu ktoś już chce podnieść ten podatek i dobrze to uzasadni, to należałoby odroczyć termin podnoszenia VAT-u do lutego lub marca. W ogóle powrót do 5-prcentowej stawki powinien być progresywny, należałoby ten proces rozłożyć w czasie. Przykładowo: najpierw ponieść VAT do 2 proc. od marca, a następnie do 5 proc. od wczesnej jesieni - wskazywał nasz rozmówca.