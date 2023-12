Zerowy VAT na żywność. Jest decyzja Mateusza Morawieckiego

Z końcem roku wygaśnie tarcza antyinflacyjna, a wraz z nią zerowy VAT na żywność, co oznacza podwyżki w sklepach. Rząd Zjednoczonej Prawicy w budżecie na 2024 r. nie uwzględnił zerowej, lecz 5-proc. stawkę podatku. Wciąż jednak można to zmienić, co zapowiedział w czwartek w Sejmie Mateusz Morawiecki.