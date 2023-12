Cios w portfele Polaków. "O taniej żywności powinniśmy powoli zapominać"

Nie tylko ceny pieczywa wystrzeliły. Co ważne, nie jest on też jedynym produktem, który będzie drożeć w przyszłym roku.

Zobacz także: Do pracy z MBA? "Nagle się okazuje, że to jest ofiara losu" - Henryka Bochniarz - Biznes Klasa #7

- Chodzi przede wszystkim o powrót 5-proc. VAT na żywność. Są zapowiedzi, że zerowa stawka zostanie utrzymana, ale w naszej analizie zakładamy, że VAT wróci i to podbije ceny o ok. 4 p.p. Dlatego spodziewamy się w styczniu ponownego wzrostu inflacji w tej kategorii - wyjaśnia dr Olipra, który uważa, że ceny będą rosnąć wolniej.

Będzie drożej

Z końcem roku wygaśnie tarcza antyinflacyjna, a wraz z nią zerowy VAT na żywność, co oznacza podwyżki w sklepach. Rząd Zjednoczonej Prawicy w budżecie na 2024 r. nie uwzględnił zerowej, lecz 5-proc. stawkę podatku. Wciąż jednak można to zmienić, ale zamieszanie wokół utworzenia rządu tego nie ułatwia.

Drób może być tańszy

Analitycy Credit Agricole szacują, że cena mięsa wzrośnie o 7 proc. Zaznaczmy jednak, że jest to prognoza bez podziału na gatunki - to jedna średnia dla wieprzowiny, wołowiny itd. Tymczasem okazuje się, że mile zaskoczyć klientów może drób.

Jak tłumaczy - perspektywy dla cen mięsa i jego przetworów są mocno zróżnicowane. W przypadku mięsa nieprzetworzonego głównym czynnikiem wpływającym na ceny na półce sklepowej są koszty surowca, czyli żywca rzeźnego. Jak zauważa, "w ubiegłym roku oraz na początku bieżącego rentowność produkcji żywca pozostawała pod presją wysokich cen pasz. Te jednak mocno spadły w ostatnich miesiącach, co stworzyło przestrzeń do osłabienia cen żywca". Kolejnym czynnikiem jest podaż w segmencie żywca. W przypadku drobiu w bieżącym roku zanotowano wzrost podaży żywca rzeźnego oraz niższe niż rok wcześniej koszty. W rezultacie od maja ceny detaliczne drobiu były niższe niż w 2022 r.

Drożej na straganach

- Przed pandemią i wojną w Ukrainie krajowe ogórki produkowano cały rok w docieplanych szklarniach . Teraz już dwa miesiące temu wygasła produkcja, a rynek przejmuje konkurencja, gdzie energia jest tańsza. Ogórki trafiają do nas ze wschodu np. z Ukrainy. Teraz 1 kg ogórków kosztuje 11 zł, o tej porze roku to jest kosmos - mówi Kmera.

Pomidory malinówki kosztują obecnie do 25 zł/kg, a niedoświetlane i niedogrzewane 14 zł/kg. - Zdrowa żywność będzie kosztowała. Trzeba jeść sezonowe warzywa i owoce. To jedyna rada, żeby cokolwiek zaoszczędzić - zdradza Kmera.

Płaca minimalna i ceny w górę

Przypomnijmy, że inflacja w Polsce dała się we znaki szczególnie w pierwszej połowie roku. W lutym 2023 r. wyniosła 18,4 proc. rok do roku. Był to najwyższy odczyt od grudnia 1996 r.

- Naprawdę nie wiem, co mogłoby zdecydować o tym, że koszty produkcji będą inne niż planowane (wyższe - przyp.red.). Możemy jedynie patrzeć, co kupujemy, żeby wspierać rodzimą produkcję - uważa Maliszewska.

- Tylko przez trzy lata wartość udziału energii elektrycznej w przetwórstwie skoczyła z 2 do 15 proc. To musi się przełożyć na ceny w sklepach, bo innym wyjściem jest ponoszenie strat przez producentów. Nie wiemy też, co będzie się działo z gazem, co dalej z cenami paliw - czy są sztucznie zaniżane, a może są rynkowe? Najgorsza dla przedsiębiorców jest niepewność, a ta się przedłuża. Nie wiadomo, kto rządzi, kto zajmie się konkretnymi projektami ustaw, czy będą środki z KPO, czy i jak zostaną obciążeni przedsiębiorcy - wylicza nasz rozmówca.