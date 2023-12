PiS pozostawia w "spadku" kolejny problem. Piekarnie wyczekują decyzji rządu Donalda Tuska

Choć piekarnie mogą korzystać z mechanizmów osłonowych, to i tak upadają, a ceny pieczywa rosną. By przetrwać, potrzebują kilku decyzji rządu. - Branża nie ma już rezerw, by "wchłonąć" koszt powrotu 5-procentowego VAT-u - mówi prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa Jacek Górecki.