Rząd poszedł na całość. Płaca minimalna ostro w górę. "Pułapka i gwóźdź do trumny"

Podwyżkę wymusza wysoka inflacja

"Płaca minimalna dla 27 proc. Polaków. Absurd"

Nie koresponduje to z zamożnością i wydajnością pracy w naszym kraju i prowadzi do kuriozalnych skutków. Płacę minimalną jeszcze w 2021 roku zarabiało 11 proc. Polaków zatrudnionych na etacie, w 2024 roku będzie to już 27 proc. To absurd - uważa Kamil Sobolewski.

Średnia płaca w budżetówce rośnie dwa razy wolniej

Szczodrość rządu w podnoszeniu płacy minimalnej nie koresponduje z podobną szczodrością dla pracowników sfery budżetowej. W dwa lata te wzrosty to odpowiednio 43 proc. (19,6 proc. i 19,4 proc. ) i 21 proc. (7,8 proc. i 12,3 proc.). Średnia płaca od rządu rośnie dwa razy wolniej niż płaca minimalna. Czują to nauczyciele, urzędnicy czy ratownicy medyczni - wylicza ekspert Pracodawców RP.

"Błędne koło podwyżek płac i cen"

Ekonomista podkreśla też relację między wynagrodzeniem minimalnym a średnimi zarobkami Polaków. - Płaca minimalna jeszcze w 2007 roku wynosiła 35 proc. średniej. Do 2016 roku przekroczyła 46 proc. W tym roku stanowi ok. 47 proc. średniej. Czyli gdy kwota płacy minimalnej rosła umiarkowanie, przy niskiej inflacji, był to realny progres. Jego zdaniem teraz to błędne koło podwyżek płac i cen.

I będzie się ono zapętlać jeszcze bardziej. - W przyszłym roku płaca minimalna (4300 zł brutto) osiągnie 53-54 proc. średniej. Jest to sprzeczne z dyrektywą UE, którą Polska powinna wdrożyć przed końcem 2024 roku. Dyrektywa mówi o 60 proc. mediany lub 50 proc. średniej, a zatem 47-50 proc. średniej. 50 proc. średniej było odwiecznym postulatem reprezentacji pracowników w Polsce. 54 proc. to najwięcej w UE - mówi.

"Złota klatka dla etatowców"

- To eksperyment na żywym organizmie w czasie trwającego spowolnienia gospodarczego. To złota klatka dla etatowców i pułapka, groźba utraty dostępu do rynku pracy dla mniej wykwalifikowanych, mniej zdolnych osób w mniejszych miejscowościach z dala od aktywnych rynków pracy. To niesprawiedliwe spłaszczenie dochodów 2/3 Polaków zarabiających mniej niż średnia. I gwóźdź do trumny dla części drobnych przedsiębiorców. To coraz bardziej przyczyna, a nie efekt inflacji, która pożera nie tylko realną wartość rosnących dochodów, ale też majątków - wylicza przedstawiciel organizacji pracodawców.