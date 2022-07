Rząd nie ma wyboru. Emerytów czeka seria olbrzymich waloryzacji emerytur

Inflacja w czerwcu, według "szybkiego" szacunku GUS, wyniosła 15,6 rok do roku (r/r) wobec 13,9 proc. r/r w maju. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 1,5 proc. Jest to najgorszy wynik od marca 1997 r., a szczyt jest wciąż przed nami.

- Szczyt inflacji może wystąpić latem, ale jej spadek do końca roku będzie bardzo powolny - przewidują ekonomiści PKO BP.

Inflacja nam nie odpuści, a to oznacza wysokie waloryzacje emerytur

Nie jest to odosobnione zdanie. Według ekspertów Citi Handlowego inflacja w naszym kraju nie odpuści aż do 2024 r. W przyszłym roku ma wynieść średnio 9,4 proc., a za dwa lata niewiele mniej, bo 8,6 proc.

To oznacza, że rząd, chcąc zadbać o kondycję budżetów domowych emerytów, będzie zmuszony waloryzować emerytury Polaków na wyższych poziomach niż dotychczas. Pierwszy sygnał takiego działania doszedł do nas w czwartek.

Rząd zaproponował bowiem waloryzację emerytur i rent w 2023 r. na poziomie 9,6 proc., a koszt wyniósłby 27,5 mld zł. Dane podano w komunikacie po posiedzeniu zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

To oznaczałoby wzrost minimalnej emerytury z 1217,98 zł do 1334,90 zł na rękę, czyli o prawie 117 zł. Od marca 2023 r. do grudnia to zysk w wysokości 1170 zł netto.

Co więcej, aby realnie emerytury nie spadły, także w 2024 r. waloryzacja powinna wynieść znacznie powyżej 8 proc., jeśli przewidywania ekonomistów w tym temacie się sprawdzą.

Waloryzacja do zmiany?

Dlatego też strona społeczna naciska na rząd, by ten zrekompensował seniorom drożyznę, wprowadzając drugą waloryzację. Do tego jednak jest potrzebna zmiana prawa, dzięki której można by zastosować przepisy, które obowiązują przy płacy minimalnej. Zakładają, że jeśli prognozowany wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc., w lipcu przeprowadzana musi być druga podwyżka najniższej pensji.

- Możemy spodziewać się utrzymania wysokiej inflacji w kolejnych latach. Dlatego trzeba szybko wypracować nowe mechanizmy waloryzacji, by nie pogarszać wskaźników niekorzystnych dla całej gospodarki - mówił podczas Rady Antoni Kołek, doradca prezesa Pracodawców RP.

"Czternastka" ochroni seniorów przed inflacją? Wypłata w sierpniu

Receptą na inflację, zdaniem rządu, są czternaste emerytury. W 2022 r. czternaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu wraz z sierpniową emeryturą lub rentą – wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Pełną kwotę, czyli 1217,98 zł, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2,9 tys. zł brutto.

W informacji wskazano, że jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

