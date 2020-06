wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 1 godzinę temu

Sejm za korzystnymi zmianami dla emerytów. Chodzi o urodzonych w 1953 r.

Kobiety urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejsze emerytury, uzyskają prawo do otrzymywania wyższego świadczenia. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób. Do tej pory otrzymywali zaniżone emerytury.

